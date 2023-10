Euro2024: Roberto Martínez divulga convocados de Portugal em 10 de novembro

A equipa das 'quinas' defronta o Liechtenstein em 16 de novembro, às 19:45 (de Lisboa), em Vaduz, e, três dias depois, a Islândia, no Estádio José Alvalade, à mesma hora.O selecionador Roberto Martínez divulga no dia 10 de novembro a lista de convocados de Portugal para a dupla jornada de encerramento do apuramento para a fase final do Euro2024 de futebol, com o Liechtenstein e Islândia.

A lista de convocados não deverá ser muito diferente da última, com o experiente central Pepe a espreitar o regresso, uma vez que já recuperou da lesão que o afastou dos confrontos com a Eslováquia e Bósnia-Herzegovina.

Em 16 de outubro, em Zenica, Bósnia-Herzegovina, Portugal conquistou pela quarta vez na sua história um grupo de apuramento para um Europeu de futebol, número esse que sobe para oito contando com as fases de qualificação para fases finais de mundiais. headtopics.com

Micah Richards abandonou os relvados há quatro anos e agora dedica-se ao comentário desportivo na televisão inglesa. A partida entre PSG e AC Milan e o golo de Mbappé levaram o ex-futebolista a protagonizar um divertido momento. Ora veja.A jogadora quer celebrar dois feitos em simultâneo: cumprir a 40.

Maurício de Sousa: “A Mônica foi inspirada numa das minhas filhas, depois o público deu-lhe poder e popularidade por ser uma menina líder”Estado do tempo vai piorar no fim de semana, há risco de inundações e cheiasEDP vende metade do grupo de centrais Aboño ao segundo maior acionista“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é... headtopics.com

Sub-19 femininos perdem para o Euro2024A seleção portuguesa feminina de sub-19 perdeu frente à congénere sueca, por 1-0, na sua estreia na Primeira Ronda de Apuramento para o Euro2024 de futebol. Consulte Mais informação ⮕

Roberto Martínez anuncia convocados da seleção a 10 de novembroPortugal j&225; tem apuramento garantido para o Euro 2024, mas faltam dois jogos para terminar a fase de qualifica&231;&227;o. Consulte Mais informação ⮕

Luís Montenegro quer 'pacto nacional para a saúde' em PortugalO presidente do PSD, Luís Montenegro defende um verdadeiro pacto nacional para a saúde que envolva o Governo, partidos e restantes setores da sociedade. Consulte Mais informação ⮕

Estudo afirma que quase metade dos afrodescentes em Portugal tem grande dificuldade em pagar despesasAumento dos preços da energia e do custo de vida elevaram os níveis de pobreza energética na Europa, segundo a mesma fonte. Consulte Mais informação ⮕

18ª edição do Portugal Exportador aborda ética empresarialCentrado nos temas da sustentabilidade, o Portugal Exportador deste ano teve, ainda, um espaço de debate dedicado à transparência e à ética das empresas. Consulte Mais informação ⮕

Portugal Exportador centrado na sustentabilidadeA 18ª edição do maior evento de negócios do país decorreu no Centro de Congressos de Lisboa, a 19 de outubro. Consulte Mais informação ⮕