Eurico Brilhante Dias. 'Há riscos, mas teremos saldo positivo em 2024'

Líder parlamentar do PS garante que convulsão geopolítica representa um risco, mas não vai pôr em risco as previsões de saldo positivo das contas nacionais no próximo ano. Já Miranda Sarmento, do PSD, acusa governo socialista de ter conseguido folga orçamental à custa de"impostos máximos e serviços mínimos".

A poucas horas do início da discussão na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024, o líder parlamentar socialista responde aos receios manifestados, na última semana, pelo Conselho das Finanças, que alertava para riscos e para a não concretização de algumas das medidas e das previsões inscritas na proposta do Governo.

Já o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, diz não ter tantas certezas e lembra que a forma como se alcançou a folga orçamental"está errada", porque foi conseguida à custa dos contribuintes,"cobrando muito mais impostos aos portugueses do que aquilo que até o próprio Orçamento do Estado previa". headtopics.com

