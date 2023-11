Euribor sobe a três e a seis meses e desce a 12 meses

Com as alterações desta segunda-feira, a taxa Euribor a 12 meses ficou com um valor inferior ao da taxa a seis meses., menos 0,026 pontos do que na sexta-feira, depois de ter subido em 29 de setembro para 4,228%, um novo máximo desde novembro de 2008. Segundo dados do Banco de Portugal referentes a agosto de 2023, a Euribor a 12 meses representava 38,7% do ‘stock

‘ de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que a Euribor a seis e a três meses representava 35,4% e 23,2%, respetivamente., mais 0,007 pontos que na sessão anterior e contra o máximo desde novembro de 2008, de 4,143%, registado em 18 de outubro., mais 0,020 pontos, depois de ter subido em 19 de outubro para 4,002%, um novo máximo desde novembro de 2008.

As Euribor começaram a subir mais significativamente a partir de 04 de fevereiro de 2022, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022. headtopics.com

A próxima reunião de política monetária do BCE, que será a última deste ano, realiza-se em 14 de dezembro. As taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses registaram mínimos de sempre, respetivamente, de -0,605% em 14 de dezembro de 2021, de -0,554% e de -0,518% em 20 de dezembro de 2021.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso. headtopics.com

Euribor sobe a três e a seis meses e desce a 12 mesesBCE manteve, na quinta-feira, as taxas de juro de referência pela primeira vez desde 21 de julho de 2022, após 10 subidas consecutivas. Consulte Mais informação ⮕

Reviravolta do Paços de Ferreira quebra ciclo de dois meses sem derrotas do TorreenseO Paços de Ferreira venceu o Torreense, por 2-1, após reviravolta, em jogo da oitava jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputado hoje em Torres Vedras. Consulte Mais informação ⮕

David Neres integra boletim clínico do Benfica e pode parar vários mesesSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Orçamento. Dois meses de café, vontade e noitadasHá trabalhos que começam meses antes, estratégias para lidar com os anúncios do Governo, muitas audiências com associações e trabalho pela noite fora. Consulte Mais informação ⮕

Linha da Beira Alta vai estar encerrada pelo menos mais seis mesesInfra-estruturas de Portugal não se compromete com data de reabertura, mas, à cautela, a CP vai contratar o serviço rodoviário de substituição até Agosto. Consulte Mais informação ⮕

Lucro do Abanca triplica para 428,6 milhões de euros nos primeiros nove mesesNo que diz respeito ao crédito a clientes, o banco concedeu 46.067 milhões de euros, mais 8,2% que em idêntico período do ano anterior, incluindo o Targobank. Consulte Mais informação ⮕