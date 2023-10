Euribor desce a três, a seis e a 12 meses após decisão do BCE de manter taxas inalteradas

A taxa Euribor desceu esta sexta-feira nos prazos a três, a seis e a 12 meses face a quinta-feira, com os níveis dos dois prazos mais longos com uma diferença de apenas 0,002 pontos percentuais. Esta descida surge um dia depois de o Banco Central Europeu (BCE) decidir manter as taxas de juro inalteradas, pela primeira vez nas últimas 11 reuniões.

A taxa Euribor a 12 meses, atualmente a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou para 4,104%, menos 0,024 pontos do que na quinta-feira, depois de ter subido em 29 de setembro para 4,228%, um novo máximo desde novembro de 2008.

Segundo dados do Banco de Portugal referentes a agosto de 2023, a Euribor a 12 meses representava 38,7% do ‘stock’ de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que a Euribor a seis e a três meses representava 35,4% e 23,2%, respetivamente. headtopics.com

No caso da Euribor a três meses, esta recuou face à sessão anterior, ao ser fixada em 3,948%, menos 0,004 pontos, depois de ter subido em 19 de outubro para 4,002%, um novo máximo desde novembro de 2008.

As Euribor começaram a subir mais significativamente a partir de 4 de fevereiro de 2022, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022. headtopics.com

Na mais recente reunião de política monetária, na quinta-feira, em Atenas, o BCE manteve as taxas de juro de referência pela primeira vez desde 21 de julho de 2022 e na sequência de 10 subidas consecutivas.

