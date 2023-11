EUA renovam apelo ao estabelecimento de um Estado palestiniano

Os EUA renovaram na sexta-feira o apelo à continuação de esforços para o estabelecimento de um Estado palestiniano, perante a pressão de críticas pelo apoio de Washington à retaliação de Israel ao ataque do grupo Hamas. A posição dos Estados Unidos sofreu uma mudança subtil de tom nos últimos dias, com vários responsáveis do Governo do Presidente Joe Biden a realçar a necessidade de minimizar o impacto do conflito sobre os civis palestinianos

. Na sexta-feira, durante uma nova viagem a Israel, o chefe da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, apelou ao estabelecimento de pausas humanitárias que permitam a entrega de ajuda internacional. O secretário de Estado norte-americano admitiu que a solução de dois Estados representava “o melhor caminho, talvez até o único”. “Esta é a única forma de garantir uma segurança duradoura (…) a única forma de garantir que os palestinianos realizem as suas aspirações legítimas de um Estado próprio”, defendeu Blinken. A Autoridade Palestiniana goza apenas de autonomia limitada em partes da Cisjordânia, território ocupado por Israel, e tem estado enfraquecida desde que o grupo islamita Hamas assumiu o poder em Gaza, em 2007. Em Israel, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, é um ferrenho opositor da ideia de um Estado palestiniano e liderou um Governo de coligação com várias figuras que compartilham a sua posição

:

SICNOTICIAS: EUA voam com drones sobre Gaza para ajudar Israel a libertar refénsSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Israel recusa trégua pedida por EUA sem libertação dos refénsAutoridades israelitas disseram que o Hamas mant&233;m 240 ref&233;ns na Faixa de Gaza desde o ataque de 7 de outubro.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Israel recusa trégua pedida por EUA sem libertação dos refénsVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

REVISTASABADO: Israel: Secretário de Estado norte-americano em Telavive para visita oficialIsrael tem bombardeado Faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro, como resposta ao ataque do Hamas.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Blinken em Telavive: 'Se há alguém que pode influenciar Israel são os EUA'Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Almirante Lisa Franchetti é a primeira mulher no Estado-Maior Conjunto dos EUAVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »