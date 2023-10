EUA. Polícia do Maine procura no rio suspeito que matou 22 pessoas

A polícia americana está a inspecionar as águas do rio Androscoggin, em busca de Robert Card, o reservista do exército que as autoridades suspeitam que seja o atirador, queDurante as buscas foi encontrada uma nota, mas numa conferência de imprensa o comissário do Departamento de Segurança Pública de Maine, Mike Sauschuck, recusou-se a dizer quem a escreveu ou o que dizia.

Ainda esta sexta-feira foi também pedido aos habitantes de Lewiston que se abrigassem de forma a manterem a sua segurança. As autoridades alertam para que as buscas perdurem pelo menos mais alguns dias."Vou pedir à comunidade que seja o mais paciente possível com este processo", disse o chefe da polícia, David Pierre, numa conferência de imprensa. As ruas acabaram por ficar desertas, nem carros circulavam nas estradas.

EUA: Pelo menos 16 mortos e dezenas de feridos em tiroteios no MaineSuspeito armado ainda não foi capturado. Consulte Mais informação ⮕

Maine. Pelo menos 18 mortos e vários feridos em tiroteioUm atirador matou indiscriminadamente 18 pessoas no estado do Maine nos Estados Unidos. Consulte Mais informação ⮕

Quem é o suspeito (ainda em fuga) do tiroteio no Estado norte-americano do Maine?Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

'Dia negro': Governadora de Maine confirma que atirador que fez 18 mortos continua em fugaSuspeito teria formação com armas de fogo e já teria referido a vontade em levar a cabo um ataque com armas. Consulte Mais informação ⮕

Atirador mata 22 pessoas em ataque em bar no MaineUm homem armado disparou contra dezenas de pessoas e matou pelo menos 22 na cidade norte-americana de Lewiston, no estado do Maine. Consulte Mais informação ⮕

As imagens do tiroteio no Estado norte-americano do MaineSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕