EUA Continuam Apoio Militar a Israel Apesar de Escalada na Crise com Hezbollah

Problema do lixo em Lisboa"não é culpa" das juntas de freguesia"Apesar da escalada aguda nos últimos dias, uma solução diplomática ainda é viável", apontou o secretário da Defesa, que insiste, apesar de não limitar a ação de Israel , na via diplomática para resolver a situação.

Questionado acerca de potenciais linhas vermelhas ao apoio dos Estados Unidos a Israel, Lloyd Austin disse aos jornalistas que os Estados Unidos não vão alterar o compromisso de ajudar Israel a proteger-se, e repetiu o pedido dos EUA para um cessar-fogo e uma solução diplomática para a crise. Esta quinta-feira, Israel anunciou que assegurou um pacote de ajuda dos Estados Unidos no valor de 8,7 mil milhões de dólares, para apoiar os ataques e restantes operações militares, e manter uma supremacia militar na região.

EUA Israel Hezbollah Crise Diplomacia

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

EUA e França procuram cessar-fogo de 21 dias entre Hezbollah e IsraelRepresentantes dos dois pa&237;ses querem "evitar uma guerra mais alargado que acreditamos n&227;o ser do interesse de nenhuma parte".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

França e EUA trabalham para cessar-fogo temporário entre Hezbollah e IsraelFrança e Estados Unidos estão a trabalhar para um cessar-fogo de 21 dias entre o Hezbollah e Israel, com a intenção de criar espaço para negociações mais profundas. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noel Barrot, anunciou o plano no Conselho de Segurança da ONU, afirmando que Paris trabalhou com ambas as partes para definir os parâmetros de uma saída diplomática.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

EUA apresentaram plano para cessar-fogo entre Israel e HezbollahOs EUA apresentaram uma proposta de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah para travar a escalada do conflito no norte de Israel e no sul do Líbano, informaram hoje as autoridades norte-americanas.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Hezbollah promete continuar luta apesar de explosões de `pagers`O grupo xiita Hezbollah afirmou hoje que 'irá continuar' as operações em solidariedade com o movimento islamita palestiniano Hamas, apesar da explosão simultânea de milhares de `pagers` no Líbano, que mataram pelo menos oito pessoas.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Presidente iraniano promete não abandonar Hezbollah aos ataques de IsraelMassoud Pezeshkian garantiu que o Irão não abandonará o grupo fundamentalista Hezbollah e defendeu que a comunidade internacional não deve deixar que Líbano se torne numa nova Gaza nas mãos de Israel.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Israel garante ter atingido dezenas de alvos do Hezbollah no LíbanoIsrael garante ter atingido dezenas de alvos do Hezbollah. A partir de Telavive, o correspondente da SIC, Henrique Cymerman, relata que as recentes trocas de agressões entre Israel e o grupo pró-iraniano são as 'mais ferozes e as mais intensas desde 2006'.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »