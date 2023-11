EUA condenam 'manifestações antissemitas' em aeroporto russo

Os Estados Unidos condenaram as"manifestações antissemitas" num aeroporto na república russa do Daguestão, após rumores de que um voo de Israel tinha aterrado.", escreveu a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, na rede social X (antigo Twitter), no domingo.

Ao anúncio da chegada do aparelho, com destino a Moscovo e numa escala em Makhachkala, dezenas de homens invadiram a pista e o terminal do aeroporto, com a intenção de verificar passaportes dos passageiros à procura de cidadãos israelitas.As autoridades do Daguestão anunciaram que a situação estava "sob controlo", mas o aeroporto acabou por ser encerrado e os voos foram direcionados para outros locais.

" e sublinhou encarar com seriedade todas as "tentativas de ataque a cidadãos israelitas e judeus em todo o mundo".

