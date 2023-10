EUA atacam alvos iranianos na Síria e enviam mais 900 soldados para a região

Os Estados Unidos atacaram duas instalações no Leste da Síria que dizem ser usadas pelo Exército dos Guardas da Revolução iranianos e por grupos apoiados pelo Irão. Este ataque, o primeiro do género desde Março, surge numa altura em que, segundo o Pentágono, as forças norte-americanas já sofreram 12 ataques no Iraque e quatro na Síria desde o início da guerra em Israel e na Palestina.

“Os EUA não procuram o conflito e não têm intenção nem vontade de se envolverem em mais hostilidades, mas estesapoiados pelo Irão contra as forças dos EUA são inaceitáveis e têm de parar”, afirmou o secretário da Defesa, Lloyd Austin, num comunicado divulgado na quinta-feira à noite (madrugada em Portugal continental).

O Irão, disse ainda Austin, “quer negar o seu papel nestes ataques”, mas Washington “não o permitirá”: “Se os ataques dos aliados do Irão contra as forças dos EUA continuarem, não hesitaremos em tomar mais pedidas”. headtopics.com

Na sua intervenção na Assembleia Geral das Nações Unidas, quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdollahian, afirmou que o Irão “não quer a expansão da guerra na região”, mas avisou que “se o genocídio em Gaza continuar, os EUA não serão poupados a este incêndio”.

