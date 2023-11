EUA admitem ataque com drones a veículo pró-iraniano no Iraque

Este ataque, que provocou um morto e três feridos, surge num contexto de aumento das tensões regionais, com a guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza. Os Estados Unidos da América (EUA) admitiram esta terça-feira o ataque com drones a um veículo de forças pró-iranianas no Iraque, que provocou um morto e três feridos, alegando que foi em resposta a um outro ataque.

"As forças dos EUA responderam em autodefesa contra aqueles que realizaram o ataque", disse um oficial militar dos EUA que respondia a perguntas sobre um ataque de 'drones' na madrugada de hoje na área de Abu Ghraib, a oeste de Bagdade, e que teve como alvo um veículo pertencente aos grupos armados pró-Irão Hachd al-Chaabi. Resultado do apoio dos EUA a Israel Nos últimos dias, grupos armados próximos do Irão ameaçaram atacar as forças norte-americanas destacadas no Médio Oriente devido ao apoio de Washington a Israel na sua guerra contra o Hama





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Blinken condena ataques contra tropas dos EUA no Iraque e SíriaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Blinken condena ataques contra tropas dos EUA no Iraque e SíriaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Bases dos EUA no Iraque e Síria atacadas 23 vezes em duas semanasAs forças norte-americanas e aliadas estacionadas no Iraque e Síria foram alvo de 23 ataques com `drones` ou foguetes nas últimas duas semanas, disse hoje um alto funcionário do Departamento da Defesa dos Estados Unidos.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Base dos EUA no Iraque atacada duas vezes no mesmo diaA base aérea de Ain al-Assad, situada a oeste da cidade de Ramadi, na província ocidental de Al Anbar, no Iraque, e que acolhe forças norte-americanas e aliadas, foi alvo de dois ataques na segunda-feira.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Base dos EUA no Iraque foi atacada duas vezes no mesmo diaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Aumentam ataques por parte do Irão contra bases dos EUA no Iraque e SíriaSiga a atualidade nacional, vídeos e informação de sociedade, justiça, educação e política.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »