Estudo revela que alunos são mais felizes do que professores nas escolas portuguesas

No caso do bem-estar geral, aquilo que parece ter maior impacto para os mais novos é a família, seguida dos colegas, professores e da capacidade de regulação emocional. Os alunos são mais felizes do que os professores e têm maior esperança no futuro, segundo um estudo sobre o bem-estar nas escolas portuguesas, que aponta a família, colegas e docentes como principais fatores.

As conclusões são do estudo 'Bem-estar e felicidade nas escolas portuguesas', realizado em colaboração entre investigadores de várias instituições, que inquiriu 5.038 professores e 3.130 alunos, entre os 9 e 20 anos, do ensino público e privado. De acordo com os resultados, que serão apresentados na terça-feira, os alunos são tendencialmente mais felizes do que os professores (numa escala de um a cinco, a média é de 3,8 para 3,29) e também mais esperançosos quanto ao futuro





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Estudo revela que alunos imigrantes se revêm nos relatos das experiências de estudantes ciganosSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 7. / 72,8 Consulte Mais informação »

Estudo revela que alunos imigrantes se reveem nos relatos das experiências de estudantes ciganosSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 7. / 72,8 Consulte Mais informação »

Há cada vez mais alunos em educação especial, mas faltam professoresSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Programação gratuita para 120 mil alunos e três mil professores em PortugalMovimento internacional Code.org chega agora a Portugal com o objetivo de alargar o ensino da programação a crianças e professores.

Fonte: cmjornal - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »

Programação gratuita para 120 mil alunos e três mil professoresO movimento internacional Code.org chega agora a Portugal. Alunos e professores poderão aprender programação gratuitamente.

Fonte: observadorpt - 🏆 15. / 26,25 Consulte Mais informação »

Três mil professores e 120 mil alunos vão poder aprender programação gratuitamenteCriado h&225; dez anos nos EUA, o movimento internacional Code.org chega a Portugal com o objetivo de alargar o ensino da programa&231;&227;o a crian&231;as e professores.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83,16 Consulte Mais informação »