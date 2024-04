Estudo revela que 70% dos sobreviventes de AVC agudo não têm acesso a reabilitação intensiva

Investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) concluíram que 70% de sobreviventes de Acidente Vascular Cerebral ( AVC ) agudo não têm acesso a reabilitação intensiva, num estudo hoje revelado que acompanhou 460 doentes. Em comunicado, o ISPUP esclarece que o estudo "revelou falhas nos cuidados prestados após o evento agudo" dentro do Sistema Nacional de Saúde (SNS).

Liderada por Pedro Maciel Barbosa, no âmbito da sua tese de doutoramento, a investigação avaliou uma `coorte` prospetiva de sobreviventes de AVC, desde o evento agudo até à fase crónica da doença. "Este é o primeiro estudo internacional que identifica, mede, avalia e compara os custos e os benefícios dos diferentes percursos de reabilitação do sobrevivente de AVC", esclarece, citado no comunicado, o investigador do ISPUP e da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP

