Estudo revela impacto dos hábitos digitais das crianças no desenvolvimento do cérebro

Revendo a literatura de janeiro de 2000 a abril de 2023, os investigadores examinaram estudos sobre os hábitos digitais de crianças a partir dos seis meses de idade e o seu impacto no desenvolvimento do cérebro. O documento termina com um apelo urgente à ação para que os decisores políticos baseiem as decisões nestas conclusões. O tempo que passam em frente aos ecrãs tem um impacto duradouro na estrutura e funcionalidade do cérebro dos jovens, sugere um novo estudo.

Os cientistas relatam que atividades como assistir televisão, jogar videojogos ou usar um tablet podem ter consequências benéficas e prejudiciais. De acordo com uma revisão que abrange 23 anos e 33 estudos de neuroimagem, esse tempo causa alterações no córtex pré-frontal – a parte do cérebro responsável por funções como memória de trabalho e resposta adaptativa em diversas situações. A investigação destaca que crianças menores de 12 anos que usam tablets tendem a apresentar pior função cerebral e menor capacidade de resolução de problemas





SolOnline » / 🏆 10. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.