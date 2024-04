Estudo revela falta de acesso à reabilitação para sobreviventes de AVC em Portugal

Investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) concluíram que 70% de sobreviventes de Acidente Vascular Cerebral ( AVC ) agudo não têm acesso a reabilitação intensiva, num estudo hoje revelado que acompanhou 460 doentes. Em comunicado, o ISPUP esclarece que o estudo "revelou falhas nos cuidados prestados após o evento agudo" dentro do Sistema Nacional de Saúde (SNS).

Liderada por Pedro Maciel Barbosa, no âmbito da sua tese de doutoramento, a investigação avaliou uma "coorte" prospetiva de sobreviventes de AVC, desde o evento agudo até à fase crónica da doença

