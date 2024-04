Estudo revela concentração de mercado em laboratórios clínicos em Portugal

Saiba passo a passo tudo o que Joel fez no dia em que esfaqueou seis pessoas até à morte em SydneyPassos Coelho diz que Montenegro tem-se desligado de siMNE iraniano garante que Irão vai responder rapidamente se Israel retaliarLuís Fonseca explica o que o levou a desistir do 'Big Brother'"Ele já não vai aparecer": Pai de jovem desaparecido no mar em Gaia perde esperança de encontrar o filhoInscrições começaram hoje mas Portal...

"Constata-se que os três maiores operadores englobam cerca de 50% das requisições aceites, e 14 operadores representam cerca de 90% da totalidade de requisições aceites em Portugal continental no primeiro semestre de 2023, sendo certo que a mesma percentagem de requisições tinha sido apresentada, em 2022, por 28,6% dos operadores", sublinha o documento.

"O cálculo do rácio de concentração para os quatro grupos mais representativos que atuam em cada região de saúde , com um ligeiro aumento em relação a 2022, revela índices de concentração elevados nas regiões do Algarve, do Norte e do Alentejo e moderados nas restantes regiões , destacando-se que o mercado é dominado por um reduzido número de operadores", sublinha a ERS.

Ressalva, contudo, que todos os concelhos sem oferta de estabelecimentos fixos são abrangidos por unidades móveis. Em 2022, o número de atos aceites em todas as regiões de saúde foi superior ao verificado no ano de pré-pandemia e no ano transato.

Laboratórios Clínicos Análises Concentração De Mercado Concorrência Saúde

