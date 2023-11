Estudo revela como a doença de Alzheimer afeta a perceção da dor

Um estudo inovador do Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociências do King’s College London lança uma nova luz sobre como a doença de Alzheimer afeta a perceção da dor, potencialmente abrindo caminho para um melhor atendimento ao utente. O estudo explora o misterioso reino da dor em doentes com Alzheimer. O entendimento tradicional sugere que as pessoas com Alzheimer podem sentir dor de forma diferente, e este estudo fornece evidências convincentes nesse sentido.

A dor musculoesquelética crónica, um tipo de dor que afeta músculos e ossos, é comum entre indivíduos com Alzheimer, mas muitas das vezes não é tratada. Os défices cognitivos associados à doença de Alzheimer podem dificultar a comunicação da dor pelos doentes, deixando-a sem solução. Neste estudo, os investigadores descobriram uma via crítica que facilita a comunicação entre os neurónios sensoriais e a microglia (as células imunológicas da medula espinhal) em condições de dor inflamatória da artrite





