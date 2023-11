Estudo recomenda intervenção de conservação na Torre de Belém devido às alterações climáticas

Um estudo sobre o impacto das alterações climáticas em Lisboa recomenda uma intervenção de conservação na Torre de Belém, e também avisos e apoio aos milhares de visitantes que aguardam em filas sob calor extremo junto aos Jerónimos. Estas são algumas das recomendações do estudo, iniciado em setembro deste ano, nos dois monumentos classificados como Património Mundial, na zona de Belém, pela equipa da investigadora norte-americana Barbara Judy, do Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos.

Numa entrevista à agência Lusa, a investigadora, arquiteta com especialização nesta área, disse que a sua equipa identificou impactos provocados pelas alterações climáticas nos dois monumentos e recomenda, como medidas mais urgentes, a realização, nos próximos três a cinco anos, de uma intervenção de conservação da Torre de Belém, e medidas para proteger os milhares de turistas que no verão visitam o Mosteiro dos Jerónimos. "Sabemos que o clima está a mudar aqui em Portugal, e em Lisboa, mas a questão é como estas alterações estão a afetar estes dois monumentos.

