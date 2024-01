Estudo mostra que uso de motores de busca pode aumentar a perceção de informações falsas

Um estudo mostra que o uso dos motores de busca para avaliar informações falsas pode aumentar a perceção da sua veracidade. Para combater a desinformação, as pessoas são frequentemente aconselhadas a verificar a veracidade das afirmações através de pesquisas online. Mas existia pouca evidência empírica a sustentar esse conselho.

Um estudo, conduzido pelo Centro de Redes Sociais e Política da Universidade de Nova Iorque, mostra que fazê-lo pode, pelo contrário, aumentar a convicção de que artigos falsos ou enganosos são verdadeiros, um efeito provocado por resultados de pesquisa de baixa qualidade. Publicado na revista, o trabalho mostra cinco experiências onde são apresentadas provas consistentes desta validação de desinformação pelos motores de busca, em percentagens consideráveis. Os investigadores descobriram que este fenómeno está concentrado entre indivíduos para os quais os motores de busca devolvem informações de qualidade inferior





