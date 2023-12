Estudo mostra que homens sentem que compartilham responsabilidades de cuidado, mas mulheres discordam

Dados apontam para um avanço na vontade de participar dos homens nas tarefas de cuidado em casa, mas mulheres ainda sentem que a responsabilidade não é compartilhada igualmente. Relatório do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra revela que apenas 61% das mulheres sentem que os homens compartilham as responsabilidades, enquanto 90% dos homens afirmam fazê-lo.





