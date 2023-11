Estreia de 'Napoleão' de Ridley Scott gera polêmica por incoerências históricas

A biografia realizada por Ridley Scott e protagonizada por Joaquin Phoenix chega esta quinta-feira aos cinemas nacionais. O “Napoleão”, de Ridley Scott, uma biografia desta figura histórica que conquistou uma grande parte da Europa no século XIX, só estreia esta quinta-feira, mas os trailers começaram cedo a dar que falar e a receber críticas, tudo por causa de incoerências históricas destacadas pelo mais atentos e conhecedores de História.

O filme é protagonizado por Joaquin Phoenix e mostra o militar estratega que combatia ao lado dos seus soldados, assim como seu lado mais privado e apaixonado. Contudo, os críticos não hesitam em torcer o nariz aos erros já revelados.No trailer é sugerido que Napoleão tinha origens humildes, mas os historiadores recordam que o seu pai era aristocrata.com mais idade do que aquela que realmente teria. É o caso da batalha 13 Vendémiaire, que deu fama ao general Napoleão Bonaparte, na altura com 26 ano





