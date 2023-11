Estilo de voo contribuiu para morte de piloto em Vila Nova de Foz Côa

A linha da frente escondida: Extensa rede de túneis do Hamas é a principal ameaça para forças israelitasLuciana Abreu desmente separação de Moura CaetanoQuase 40 hospitais do País com cerca de 90% dos serviços indisponíveisJair Bolsonaro condenado à inelegibilidade pela segunda vezEstilo de voo contribuiu para morte de piloto

André Serra, 38 anos, pilotava uma aeronave ‘Fire Boss’ e preparava-se para realizar a última descarga, durante o combate ao incêndio florestal de Urros, em Torre de Moncorvo, a 15 de julho de 2022. Nesse dia, o piloto, com mais de 4 mil horas de voo, “estava designado como piloto de reserva tendo sido nomeado para voar em substituição de um colega que seria o líder da parelha no voo do acidente”. Acabou por perder o controlo da aeronave, após carga de água em modo manual, e despenhou-se e morreu numa vinha da Quinta do Crasto, em Castelo Melhor, Vila Nova de Foz Côa.

A conclusão é do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários que investigou o acidente. André carregou com água no Douro e na subida a aeronave iniciou “um movimento abrupto, tendo o piloto perdido o controlo da mesma que colidiu num socalco e imobilizou-se a 45 metros, onde se incendiou após a explosão dos tanques de combustível”, resume a investigação.

