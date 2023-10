Este Outono, deixe lá as folhas caídas no jardim

À medida que as folhas começam a cobrir os jardins por todo o lado neste Outono, muitos poderão sentir-se tentados a limpar a folhagem quebradiça. Mas talvez seja melhor não o fazer, dizem os especialistas.

Não é preciso, contudo, deixar uma camada espessa de folhas a cobrir todo o jardim para ajudar a apoiar o ambiente.é muito benéfico para o solo e para os animais que precisam de partilhar estas paisagens connosco", disse Scott Black, director executivo da Xerces Society, uma organização sem fins lucrativos dedicada à conservação de invertebrados.

"Permite-lhes passar o Inverno e depois emergir para potencialmente polinizar o seu jardim, ajudando a controlar outras pragas", descreve o conservacionista Scott Black.Embora uma ligeira dispersão de folhas no relvado também possa ser benéfica para a relva, uma camada demasiado espessa pode sufocar a mesma, referem os especialistas. headtopics.com

Na Primavera, as folhas podem actuar como cobertura vegetal e como repelente de ervas daninhas. Mizejewski, da National Wildlife Federation, recomenda não remover as folhas da base das árvores e dos arbustos.

Em canteiros de jardim, David ​Mizejewski sugere organizar as folhas para formar uma camada de cerca de três a cinco polegadas de profundidade em torno de suas plantas. Se estiver preocupado com o facto de as folhas se espalharem pelo seu pátio, experimente humedecê-las um pouco. headtopics.com

Além disso, alguns municípios recolhem folhas para compostagem. Em 2018, nos Estados Unidos, estima-se que 22,3 milhões de toneladas de resíduos de jardinagem foram compostados ou os resíduos de madeira foram triturados com uma taxa de compostagem de 63%, de acordo com uma análise da agência ambiental norte-americana.

