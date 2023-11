Estas novas maçãs são à prova de tempestades e ondas de calor

Trata-se, em grande parte, de uma questão meteorológica, com as ondas de calor a danificarem as colheitas de maçãs desde o estado de Washington até à China nos últimos anos, enquanto as tempestades diminuíram também as colheitas na Nova Zelândia.

A MD-TAP1 é grande e tem um aspecto e um sabor suaves e suaves, como a Golden Delicious, com frutos que amadurecem no final de Setembro. A MD-TAP2 é doce, com baixa acidez, como a Fuji, e amadurece mais tarde, em Outubro.Walsh tinha um objectivo ambicioso: desenvolver maçãs tolerantes ao calor, mas também resistentes ao fogo bacteriano, e em árvores suficientemente pequenas para serem facilmente podadas ou colhidas do solo.

Tudo começou com um simples cruzamento, disse ele, sobre as maçãs que está a cultivar num pomar no Centro de Investigação e Educação de Western Maryland, em Keedysville, Maryland."Estávamos à procura de uma variedade que amadurecesse em tempo quente e não se transformasse em papa. Muitas variedades são verdes num dia e caem no chão no dia seguinte.

De acordo com a USApple, a associação sem fins lucrativos da indústria da maçã, também está a tornar-se mais difícil encontrar mão-de-obra: de 2016 a 2021, o emprego médio anual na produção agrícola caiu 3% em geral, mas, nos pomares de maçã, o declínio foi de 22%.

