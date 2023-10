Estará o futuro da Democracia comprometido?

Sónia Leal MartinsHá sinais de grande preocupação e é preciso renovar a democracia. Cabe ao poder político fazer aquilo que os cidadãos esperam de si.

No Mundo Ocidental viver em Democracia tornou-se uma espécie de dado adquirido. A verdade é que a História nos tem demonstrado o contrário. Nada está garantido, nada é eterno. A atual conjuntura internacional é o espelho da ameaça ao regime democrático. A guerra na Ucrânia e o recente conflito em Israel comprovam-no. Nos campos de batalha da Ucrânia e de Gaza luta-se pela Democracia. A Ucrânia e Israel de um lado e a Rússia e o Hamas do outro. O desfecho destes conflitos contribuirá para o fortalecimento da democracia ou para o seu contínuo empobrecimento. Só o futuro o dirá.

O populismo é utilizado como uma estratégia política por líderes carismáticos, capazes de gerar emoções nas pessoas e trazê-las até si, é uma estratégia que facilmente se propaga pelos meios de comunicação social. Os líderes que recorrem a esta estratégia galvanizam as pessoas com muita facilidade. headtopics.com

A falta de lideranças e a degradação da classe política, o sucessivo de casos de corrupção nas mais altas instituições nacionais e europeias, o afastamento cada vez maior entre a classe política e os cidadãos – algo que se constata com maior evidência quando há eleições, a percentagem da abstenção é sempre bastante expressiva e só se ouve falar dela nesse dia, depois disso deixa de ser considerada...

