“Estamos na situação de crise climática, porque os governos a nível mundial não têm dado a devida atenção ao conhecimento científico”

Nos tubarões, mais de 32% das espécies avaliadas estão em risco de extinção – e Núria Baylina aponta para os efeitos negativos que o desaparecimento de predadores pode ter no controlo de espécies ou na biodiversidade como um todo. Mas não é preciso pôr o escafandro para descobrir mais elementos negativos neste panorama subaquático.

“Estamos a pescar muito mais do que aquilo que deveríamos e isso é conhecido e as medidas que se tomam em relação à pesca estão aquém daquilo que deveriam ser, mas obviamente as alterações climáticas, o aquecimento global, a poluição – tudo isso vem agravar este problema”, descreve Núria Baylina.

Hugo Séneca conversa com mentes brilhantes de diversas áreas sobre o admirável mundo novo que a tecnologia nos reserva. Uma janela aberta para as grandes inovações destes e dos próximos tempos Luís Miguel Oliveira trabalha na Fundação Michael J. Fox e quer criar um diagóstico precoce de Parkinson com 'biópsia da pele ou zaragatoa'

“Os sismos não matam, o que mata são as construções. Há 20 anos que são dados alertas e continuamos a construir hospitais sem proteção”

:

SICNOTICIAS: FNAM pede para sair da reunião com ministro da Saúde após uma horaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Palestina acusa Israel de genocídio com ataques a hospitaisSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: FIFA confirma que Arábia Saudita é o único país candidato a organizar o Mundial 2034Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Presidente checo 'arranca' acidentalmente chapéu a soldado durante cerimóniaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: FNAM pede para sair da reunião após uma hora de negociaçõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: PCP acusa Governo de 'fugir como o diabo da cruz' da valorização de salários e pensõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »