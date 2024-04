Estados Unidos trabalham para impedir transferência de armas para a Rússia

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse hoje que os Estados Unidos estão a trabalhar para impedir a transferência de armas e equipamento para a Rússia, em particular do Irão e da Coreia do Norte. "No que diz respeito aos mísseis do Irão que chegam à Rússia, estamos a trabalhar em conjunto para tentar interromper e penalizar qualquer fornecimento deste tipo, seja do Irão, da Coreia do Norte ou de qualquer outro país, incluindo a China", afirmou.

Para Blinken -- que participou numa conferência de imprensa em Paris ao lado do chefe da diplomacia francesa, Stéphane Séjourné -- "não se trata apenas de uma ameaça para a Ucrânia", mas de "uma ameaça para a segurança europeia no seu conjunto". A questão das transferências de armas para a Rússia será abordada numa reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO em Bruxelas, segundo o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, que se deslocará na quarta-feira para a Bélgica

