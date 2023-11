Estados Unidos condenam 'manifestações antissemitas' em aeroporto russo

Dezenas de pessoas invadiram, no domingo, o aeroporto de Makhachkala, capital da região russa do Daguestão, e causaram alguns distúrbios, depois de saberem da chegada de um avião proveniente de Israel.Os Estados Unidos condenaram as"manifestações antissemitas" num aeroporto na república russa do Daguestão, após rumores de que um voo de Israel tinha aterrado.

"Os Estados Unidos condenam veementemente as manifestações antissemitas no Daguestão, Rússia", escreveu a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, na "Os Estados Unidos estão inequivocamente ao lado de toda a comunidade judaica, enquanto assistimos a um aumento global do antissemitismo", acrescentou., capital da região russa do Daguestão, e causaram alguns distúrbios, depois de saberem da chegada de um avião proveniente de Israel.

Ao anúncio da chegada do aparelho, com destino a Moscovo e numa escala em Makhachkala, dezenas de homens invadiram a pista e o terminal do aeroporto, com a intenção de verificar passaportes dos passageiros à procura de cidadãos israelitas.As autoridades do Daguestão anunciaram que a situação estava"sob controlo", mas o aeroporto acabou por ser encerrado e os voos foram direcionados para outros locais. headtopics.com

Em comunicado, o governo de Israel apelou à Rússia para que"proteja todos os cidadãos israelitas e todos os judeus" e sublinhou encarar com seriedade todas as"tentativas de ataque a cidadãos israelitas e judeus em todo o mundo".

O grupo islamita palestiniano Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas, na maioria civis, de acordo com as autoridades. Mais de 200 pessoas foram sequestradas e permanecem nas mãos do grupo islamita desde então. headtopics.com

Maine: suspeito de tiroteio nos Estados Unidos encontrado mortoO alegado autor de um tiroteio que vitimou 18 pessoas em Lewiston, no Maine, no nordeste dos Estados Unidos da América, foi encontrado sem vida e terá cometido suicídio, disse um agente da polícia. Consulte Mais informação ⮕

Biden diz que Médio Oriente deve considerar dois EstadosO Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelou hoje aos líderes israelitas e árabes que pensem seriamente sobre a eventual realidade pós-guerra e que considerem uma solução de dois Estados. Consulte Mais informação ⮕

Ofensiva em Gaza: Cymerman explica que 'não é ainda a invasão prometida por Israel'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Saco de boxe criado por empresa portuguesa entre as 200 melhores invenções do mundoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Protestos pró-Palestina: dezenas de milhares de pessoas esperadas em IstambulSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Tiroteio no Maine: suspeito do ataque que matou 18 pessoas encontrado mortoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕