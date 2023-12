Estados Unidos anunciam alargamento das operações de proteção marítima no Médio Oriente

Os Estados Unidos anunciaram o alargamento das suas operações de proteção marítima no Médio Oriente em aliança com Estados árabes da região e vários países europeus. A decisão foi tomada após a vaga de ataques recentes a navios mercantes no Mar Vermelho, lançados a partir de portos do Iémen pelos rebeldes Houthi, apoiados pelo Irão. O anúncio foi feito pelo secretário norte-americano da Defesa, Lloyd Austin, em visita ao Bahrein, onde está estacionada a quinta Frota Naval dos EUA.

Os países participantes na nova força incluem o Reino Unido, o Bahrain, o Canadá, a França, a Itália, os Países Baixos, a Noruega, as ilhas Seychelles e a Espanha





RTPNoticias » / 🏆 18. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Expresso elege guerra no Médio Oriente como acontecimento internacional do anoA redação do Expresso escolheu a guerra no Médio Oriente como o acontecimento internacional do ano

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Xi Jinping visita os Estados Unidos para encontro com Joe BidenO líder chinês, Xi Jinping, está de volta a solo americano, seis anos após a última visita. Com uma agenda preenchida – focada na Cimeira entre os 21 membros da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico –, o Presidente da China reuniu-se com o seu homólogo americano, Joe Biden, assinalando o primeiro encontro de alto nível entre os dois países desde novembro do ano passado.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Morre Rosalynn Carter, antiga primeira-dama dos Estados UnidosA antiga primeira-dama dos Estados Unidos Rosalynn Carter, mulher e conselheira do ex-presidente democrata Jimmy Carter, morreu este domingo aos 96 anos, anunciou o Centro Carter.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Cascais vai esperar quase 10 anos para se ligar à Gare do OrienteCalendário atualizado das obras ferroviárias da IP aponta para novos atrasos em investimentos prioritários. Taxa para usar carris deverá aumentar 6% em 2025

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minutoA Organização Mundial da Saúde está preocupada com a degradação do sistema de saúde em Gaza e volta a pedir a Israel que tome medidas para proteger os civis.

Fonte: rtppt - 🏆 12. / 63 Consulte Mais informação »

Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o HamasAs forças israelitas continuam a avançar em Gaza. No terreno, além das investidas nessa cidade, Israel intensifica também as incursões em várias zonas da Cisjordânia. O relato é do enviado especial da Antena 1 ao Médio Oriente, Luís Peixoto.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »