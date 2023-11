Estado injeta mais 160 milhões de euros na Efacec mesmo após a privatização

Os novos acionistas ficam com 100% da empresa, onde vão colocar 15 milhões de euros e dar uma garantia de 60 milhões de euros, com a escolha justificada pelo ministro da Economia com o"plano industrial que a Mutares tem para a Efacec".

António Costa Silva disse que este é"um dia feliz para a economia portuguesa" ao colocar fim à nacionalização transitória da empresa, que durou mais de três anos e garantiu que espera"recuperar alguma parte do investimento" no futuro.

O ministro defendeu a decisão tomada em 2020, ao apontar que o"colapso significaria o fim de várias pequenas e médias empresas", naquele que seria um"buraco negro desastroso para a economia portuguesa".

No final de contas, entre os anteriores acionistas, bancos e compradores, a empresa deu uma despesa de 513 milhões de euros. A empresa fabricante de equipamentos elétricos tinha sido nacionalizada em 2020, depois do escândalo judicial Luanda Leaks atingir a empresária Isabel dos Santos, na altura a acionista maioritária da empresa, que levou a uma queda nas vendas da Efacec e acumulação de dívida.ExclusivosContribuintes que peçam fatura entram em concurso que dá 35 mil euros em Certificados do Tesouro.

