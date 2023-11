Estado injeta mais 160 milhões de euros na Efacec mesmo após a privatização

Os novos acionistas ficam com 100% da empresa, onde vão colocar 15 milhões de euros e dar uma garantia de 60 milhões de euros, com a escolha justificada pelo ministro da Economia com o"plano industrial que a Mutares tem para a Efacec".

O ministro defendeu a decisão tomada em 2020, ao apontar que o"colapso significaria o fim de várias pequenas e médias empresas", naquele que seria um"buraco negro desastroso para a economia portuguesa".

A empresa fabricante de equipamentos elétricos tinha sido nacionalizada em 2020, depois do escândalo judicial Luanda Leaks atingir a empresária Isabel dos Santos, na altura a acionista maioritária da empresa, que levou a uma queda nas vendas da Efacec e acumulação de dívida.

Está concluída a privatização da Efacec: ministro da Economia fala em 'dia feliz' e revela que o Estado vai injetar mais 160 milhões

Estado já vendeu Efacec à Mutares e injetou mais 75 milhões. Antes da operação harmónio, feita esta terça-feira, a Efacec emitiu, a 26 de outubro, 350 obrigações convertíveis que o Banco de Fomento já subscreveu na totalidade. Em causa estão 35 milhões.

Fundo alemão Mutares finaliza compra da Efacec ao Estado. A conclusão do processo vai permitir à Efacec recuperar uma posição de destaque no mercado e retomar o crescimento, de acordo com o fundo de investimento.

