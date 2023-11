Estado injeta mais 160 ME na Efacec mas fecho da venda “é dia feliz”

Já o Estado injetará mais 160 milhões de euros, anunciou. Até hoje, o Estado já tnha injetado 200 milhoes de euros na empresa em suprimentos (10 milhões de euros por cada mês desde abril de 2022) O governante afirmou ainda que a Mutuares tem o compromisso de manter o centro operacional e de decisões da Efacec em Portugal.

O Estado já injetou 132 milhões de euros na Efacec, a que se somam mais 85 milhões de euros em garantias. “Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

CMJORNAL: Estado injeta mais 160 milhões de euros na Efacec mesmo após a privatizaçãoNovos acionistas ficam com 100% da empresa.

EXPRESSO: Está concluída a privatização da Efacec: ministro da Economia fala em 'dia feliz' e revela que o Estado vai injetar mais 160 milhõesSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

DINHEIRO_VIVO: Fundo alemão Mutares finaliza compra da Efacec ao EstadoA conclusão do processo vai permitir à Efacec recuperar uma posição de destaque no mercado e retomar o crescimento, de acordo com o fundo de investimento.

ECO_PT: Estado já vendeu Efacec à Mutares e injetou mais 75 milhõesAntes da operação harmónio, feita esta terça-feira, a Efacec emitiu, a 26 de outubro, 350 obrigações convertíveis que o Banco de Fomento já subscreveu na totalidade. Em causa estão 35 milhões.

PUBLICO: Descobertos fósseis de lampreias enormes com 160 milhões de anosPara surpresa dos cientistas, uma lampreia com 160 milhões de anos descoberta na China tem 60 centímetros de comprimento. Hoje, as seis espécies deste animal continuam ameaçadas em Portugal.

SOLONLINE: Há 160 bovinos afetados por doença transmitida por insetoNascer do SOL

