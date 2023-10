Estado dá 8.600 euros e desconto na TSU para contratar amas

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.apoio de 8.647,7 euros e um desconto na Taxa Social Única (TSU)

às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e instituições legalmente equiparadas, bem como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que celebrem“Apoio à contratação de amas em creche familiar”, no âmbito do alargamento da gratuitidade das creches,

determina que “a entidade empregadora tem direito a um apoio financeiro à contratação correspondente a 18 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS)”, de acordo com o texto legal., o que corresponde a 18 vezes o IAS, que está nos 480,43 euros., uma vez que aquele indexante vai subir para 510 euros. headtopics.com

Haverá ainda uma ajuda ao nível das contribuições para a Segurança Social durante o primeiro ano do contrato de trabalho., segundo o diploma. Ou seja, as entidades empregadoras só irão entregar à Segurança Social entre 3.363 euros, tendo em conta o indexante deste ano, e 3.570 euros, se o contrato já for celebrado em 2024.

“Considera-se existir manutenção do nível de emprego quando a entidade empregadora tiver ao seu serviço”, durante dois anos, “um número de trabalhadores igual ou superior à média dos trabalhadores registados nos 12 meses que precedem o mês de registo da oferta, incluindo o trabalhador apoiado”, prevê a portaria. headtopics.com

Os períodos de abertura e encerramento de candidaturas são definidos por deliberação do conselho diretivo do IEFP e divulgados no site, contados a partir da data da sua apresentação, após verificação dos requisitos de concessão do apoio”, estabelece a portaria.No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

