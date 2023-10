Estação do metro da Trindade no Porto evacuada por ameaça de bomba

O PÚBLICO não é compatível com o Internet Explorer 10 ou versões inferiores. Por favor, actualize o seu browser.

A estação de metro Trindade, no Porto, está a ser evacuada devido a uma ameaça de bomba, confirmou à Lusa a PSP do Porto.Os elementos da PSP estão, neste momento, a proceder a avaliação no local.

