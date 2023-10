'Esta ofensiva de Israel irá despertar um espírito anti-israelita nos países árabes e em algumas capitais europeias'

Para o comentador SIC, José Milhazes, esta nova intervenção do exército israelita em Gaza poderá ter consequências para Israel na diplomacia internacional., no norte da Faixa de Gaza, particularmente na cidade de Gaza. As ligações em Gaza encontram-se cortadas e calcula-se que

Para o comentador SIC, José Milhazes, esta nova operação do exército israelita poderá despertar um"espírito anti-israelita" nos países árabes e em algumas capitais da Europa. "Esta nova operação de Israel irá despertar um espírito anti-israelita não só nos países árabes mas também em algumas capitais europeias", afirmou Milhazes na antena da SIC Notícias.

Sobre um eventual cessar-fogo negociado entre Israel e Hamas, Milhazes refere que as negociações falharam devido a situação dos reféns, que estão sob custódia do movimento islamita palestiniano. "Acredito que o Hamas tenha debaixo do hospital o seu centro de operações. Eles são capazes disso, eles utilizam as pessoas como escudo humano. Mas será legitimo bombardear o edifício? Eles utilizam escudos humano e Israel apresenta essa imagem como para legitimar a sua intervenção terrestre", completou.O ministro israelita da Defesa diz que a invasão terrestre em Gaza será longa e difícil. headtopics.com

