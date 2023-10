'Esta ainda não é a invasão total a Gaza', diz porta-voz militar de Israel. Autoridade Palestiniana denuncia 'novo pico de brutalidade'

27/10 , 20:09Hamas nega acusação de Israel de que a sua base de operações seja por baixo de maior hospital de Gaza27/10 , 13:55A Autoridade Palestiniana reagiu aos últimos acontecimentos na Faixa de Gaza, denunciando o que considera ser um “novo pico de brutalidade” e agradecendo o voto das Nações Unidas que pede um cessar-fogo imediato.

O primeiro-ministro palestiniano, Mohamed Shtayé, denunciou hoje que o corte total da internet na Faixa de Gaza é uma tentativa de Israel para “obscurecer” o que se passa no enclave palestiniano, controlado pelo Hamas, para uma iminente invasão terrestre.

“Hoje é um dia que será considerado infame. Todos testemunhámos como a ONU já não tem um pingo de legitimidade ou de relevância”, declarou. “Este é um dia negro para a ONU e para a humanidade”. A celebração – num momento em que o mundo se confronta com o conflito na Ucrânia há mais de um ano e meio e com a escalada das hostilidades militares entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas -, concluiu o dia de jejum e oração que o pontífice convocou no Angelus, para reunir “o povo de Deus disperso pelo mundo”, com vista a inspirar “caminhos de paz aos responsáveis ??das nações”. headtopics.com

Sentado algum tempo com a cabeça baixa numa poltrona branca, tendo ao seu lado a efígie mal iluminada de São Pedro, o Papa iniciou depois o seu discurso voltado para a imagem de Maria: “Nos momentos decisivos tomaste a iniciativa”, afirmou Francisco, observando que, “mesmo aos pés da cruz na qual estava pendurado o seu filho”, “a noite de dor” deu lugar à esperança pascal.

Foi numa publicação na rede social X (antigo Twitter) que o primeiro-ministro da Escócia, Humza Yousaf, revelou que não consegue falar com a sua família, que está presa em Gaza desde 7 de outubro.We can't get through to our family who have been trapped in this war zone for almost 3 weeks."Gaza está debaixo de intensos bombardeamentos. As telecomunicações estão cortadas", escreveu, rematando: "Só podemos rezar que sobrevivam a esta noite.

