Está concluída a privatização da Efacec: ministro da Economia fala em 'dia feliz' e revela que o Estado vai injetar mais 160 milhões

Conferência de imprensa sobre conclusão do processo de venda da Efacec, com o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva."Hoje é um dia que é feliz para a economia portuguesa": foi assim que António Costa Silva deu nota, esta quarta-feira, do fecho do negócio com o fundo alemão Mutares para a venda da posição do Estado na Efacec

Quase três anos e meio depois da nacionalização de 71,73% da Efacec, chega ao fim o processo de privatização da empresa, que passará a ser controlada pela alemã Mutares. Depois de ao longo de 20 meses ter concedido suprimentos à Efacec de 200 milhões de euros, o Estado vai injetar mais 160 milhões de euros na empresa, disse esta quarta-feira o ministro da Economia, António Costa Silva.

Segundo o governante, a Mutares vai investir 15 milhões de euros, além de disponibilizar outros 60 milhões de euros em garantias.+ Artigos Está concluída a privatização da Efacec: ministro da Economia fala em "dia feliz" e revela que o Estado vai injetar mais 160 milhõesEstá concluída a privatização da Efacec: ministro da Economia fala em"dia feliz" e revela que o Estado vai injetar mais 160 milhõesA IVG em Portugal: menos médicos disponíveis para o procedimento, DGS quer o fim dos três dias de reflexão e Conselho de Ética está...

