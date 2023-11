Esquema de fraude no Consulado do Rio de Janeiro beneficia criminosos brasileiros

As autoridades suspeitam que membros das organizações criminosas brasileiras estariam a beneficiarem-se num esquema que encontrou cumplicidade entre funcionários do Consulado no Rio de Janeiro. Uma nota oficial divulgada Polícia Judiciária nesta segunda-feira, confirmou que está em curso uma investigação em curso sobre um esquema de fraude que permite a criminosos brasileiros conseguirem documentos portugueses.

A denúncia de um esquema de fraude na obtenção de documentos portugueses partiu de utentes do Consulado no Rio de Janeiro, e foi encaminhada às instituições em Portugal. O núcleo de cooperação internacional da Polícia Federal brasileira foi acionado e as investigações levaram à informação sobre infiltração das duas maiores fações criminosas do Brasil nas denúncias de falsificação de documentos e de facilitação de agendamentos do Consulad





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Consulado de Portugal no Rio de Janeiro alvo de buscas por suspeita de crimes com vistosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Consulado de Portugal no Rio de Janeiro alvo de buscas por suspeita de crimes com vistosCerca de 30 agentes brasileiros e portugueses, para além de membros do Ministério Público de Portugal, cumpriram 'os mandados expedidos pela Justiça Federal brasileira, a qual atendeu pedidos de mandados de busca e apreensão formulados por autoridades portuguesas', detalhou a Polícia Federal do Brasil.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Consulado de Portugal no Rio de Janeiro alvo de buscasInvestigações 'apuram o agendamento ilícito de vagas para a prática de atos consulares, além dos crimes de corrupção, concussão, peculato e falsificação de documentos' no consulado.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Suspeita de crimes com vistos leva a buscas no Consulado de Portugal no Rio de JaneiroSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Consulado de Portugal no Rio de Janeiro alvo de buscas por suspeita de crimes com vistosConsulado de Portugal no Rio de Janeiro foi alvo de buscas por suspeitas da prática de crimes de 'corrupção, concussão, peculato e falsificação de documentos cometidos por funcionários do consulado'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Buscas no Consulado de Portugal no Rio de Janeiro ocorreram após denuncias de utentes, diz EmbaixadaAs buscas das autoridades brasileiras e portuguesas no Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro, num caso de suspeita de corrupção relacionado com a obtenção de vistos, ocorreram na 'sequência de denúncias de utentes', disse a Embaixada.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »