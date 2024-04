Esposa espera mais de 27 horas por atendimento no Hospital de Leiria

O marido de uma doente conta à SIC que a esposa chegou ao hospital na tarde de domingo de Páscoa, mas pelas 21:00 do dia seguinte ainda não tinha sido atendida. Há ainda relatos de idosos que ao fim de 10 horas à espera acabaram por desistir. O centro hospitalar fala de um imprevisto na escala que levou à falta de médicos durante o dia. Não é caso único, mas a mulher de Paulo Marques será uma das doentes que mais tempo ficou à espera no Hospital de Leiria. As dores na zona lombar e numa perna levaram-na à urgência onde chegou a meio da tarde de domingo, no entanto, sem ser atendida, a doente chegou a deixar a urgência durante a madrugada de segunda-feira, mas as dores obrigaram-na a voltar ao início da manhã. De acordo com as declarações de Paulo Marques, o marido da doente, à SIC, no regresso encontrou à espera exatamente os mesmos doentes com quem tinha estado horas antes. "Só lhe viram a temperatura, mais nada"

