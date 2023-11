'Esperança é pouca': civis em Rafah esperam autorização para atravessar fronteira

O transporte é feito em ambulâncias egípcias e do Crescente Vermelho. Se se confirmarem as previsões, esta quarta-feira devem ser retirados de Gaza quase 90 feridos graves. Apenas uma ínfima parte dos milhares que estão entre a vida e a morte.

"Os voluntários e as equipas no Crescente Vermelho têm diferentes missões. Como podem ver, estão a distribuir assistência a armazéns especializados, Nós temos armazéns para equipamento médico e medicamentos que têm de ser armazenados a certas temperaturas", diz Mahmoud Gamal, do Crescente Vermelho.

“Nós temos estado aqui há 15 dias, na fronteira de Rafah. Estamos a aumentar a pressão para que a ajuda humanitária possa passar para Gaza. Felizmente, a ajuda está neste momento a entrar mais frequentemente. Nós tínhamos 20 camiões a passar diariamente. Agora, temos 60 camiões que passaram, e também 60 ontem.

As autoridades estimam que ao todo, no território, haja uns 7 mil. Esta quarta-feira, no entanto, devem passar apenas 500. “Eu tenho esperança e fé em Deus, baseado no que me tem sido dito, mas esta esperança é pouca. São agora nove e cinco e não há sinais, mas se não for pela esperança não conseguimos sobreviver. A minha família está em Amman e estou aqui há um mês, cada dia à espera da morte, as casas à nossa volta estão destruídas. Da nossa família, existem 76 mártires”, lamenta Manar Farra, cidadão jordano.

