Espera por consulta no SNS pode demorar meses ou mais de um ano

O repórter Afonso de Sousa apresenta o caso de uma senhora que tirou vários pólipos do intestino.

A consulta para analisar os resultados ficou marcada para um ano depois da cirurgia e, mesmo assim, foi adiada para janeiro do próximo ano.pub

Espera por uma consulta no SNS pode demorar meses ou mais de um anoQuem recorre ao Serviço Nacional de Saúde, para obter uma simples consulta, pode ter que esperar algum tempo até à sua realização. Tempo que pode chegar a uns meses ou um ano ou mais. Consulte Mais informação ⮕

