Especialistas Recomendam Calendário Vacinal para Adultos em Portugal

A inclusão de um calendário vacinal para adultos no Programa Nacional de Vacinação é uma das principais recomendações de políticas públicas elaboradas por mais de 20 especialistas que visam reforçar a proteção vacinal na idade adulta em Portugal .

que conta, entre outros, com o antigo diretor-geral da Saúde Francisco George e os antigos ministros da Saúde Adalberto Campos Fernandes e Luís Filipe Pereira. "Um cenário que se reflete não só no facto de este ser o quarto país onde a população idosa tem menos anos de vida saudáveis após os 65 anos, como também se traduz numa despesa que, se forem projetados para Portugal dados de países similares, se poderá exprimir em 245 milhões de euros em custos diretos e indiretos para tratar patologias preveníveis por vacinação como a Doença Pneumocócica, Gripe, HPV,...

, realçou Francisco George, apontando, em particular, a vacina de dose elevada contra a gripe que o Estado distribui gratuitamente aos maiores de 85 anos, mas que também está indicada para outras idades. De acordo com as recomendações europeias, a vacina é alargada aos adolescentes com idades entre os 12 e os 17 anos.

“Não temos turismo a mais, temos é economia a menos. Há menos setores a dar um contributo para a economia como o que o turismo dá”

Vacinação Adultos Programa Nacional De Vacinação (PNV) Saúde Pública Portugal

