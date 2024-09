Especialistas recomendam calendário vacinal para adultos em Portugal

Assassinos do polícia Fábio Guerra perdem último recurso.

Segundo o relatório,"Portugal é um dos poucos países da União Europeia onde ainda não existe uma estratégia abrangente de vacinação especificamente dirigida ao adulto, seja por via de um calendário vacinal isolado ou integrado no programa de vacinação nacional, ou por via da narrativa de comunicação e sensibilização dirigida à população".

As vacinas também diminuem a necessidade de hospitalização, a admissão em cuidados intensivos e gastos em medicamentos, assim como menos baixas médicas, realçou Francisco George, apontando, em particular, a vacina de dose elevada contra a gripe que o Estado distribui gratuitamente aos maiores de 85 anos, mas que também está indicada para outras idades.

Citada em comunicado, a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, afirma que a vacinação nos adultos já é parte do PNV, mas adiantou que a DGS está a"fazer pareceres e novas propostas", para a poder"expandir e alargar com base na melhor evidência científica".

