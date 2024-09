Espanha vence Portugal nos penáltis e disputa título mundial de hóquei em patins

Agricultores ameaçam com novas manifestações e ficar de fora do Acordo de RendimentosO fogo roubou-lhes teto e trabalho. Albergaria ainda está a acordar do pesadelo Portugal está fora da final do Mundial de hóquei em patins, que se disputa em Itália. A Espanha levou a melhor nas grandes penalidades.

Nota ainda para o facto de o balneário da Seleção ter sido assaltado entre o aquecimento e o início da partida. A informação foi revelada pela Federação de Patinagem de Portugal .No domingo, a Espanha, recordista de triunfos em Campeonatos do Mundo, com 18, disputa o cetro frente à Argentina, campeã em título, que venceu a anfitriã Itália, por 5-4.

Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria.

Hóquei Em Patins Mundial Espanha Portugal Final

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Portugal vence França e encontra Espanha nas meias-finais do Mundial de hóquei em patinsA seleção portuguesa de hóquei em patins irá defrontar a seleção espanhola, que já conta com 18 títulos mundiais. O jogo das meias-finais está marcado para domingo.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Portugal vence Colômbia no Mundial feminino de hóquei em patinsUns excelentes 15 minutos finais permitiram hoje a Portugal golear a Colômbia, por 5-0, na estreia no Grupo A do Mundial feminino de hóquei em patins, que se está a disputar em Novara, em Itália.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Portugal vence campeã Argentina no Mundial feminino de hóquei em patinsA formação lusa, que já tinha vencido Colômbia e França, fechou a fase de grupos com um novo triunfo, desta vez frente à campeã mundial, num jogo em que teve uma vantagem de três golos.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Hóquei em patins: Portugal garante final do Mundial femininoTriunfo sobre a selecção da casa, a Itália, dá mais uma oportunidade à equipa portuguesa de conquistar pela primeira vez o troféu.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Portugal “tem condições” para vencer Mundial de hóquei em patinsEvento vai decorrer na pr&243;xima semana em It&225;lia.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Portugal estreia-se com vitória sobre Colômbia no Mundial feminino de hóquei em patinsSeleção defronta a Argentina, campeã do Mundo, esta segunda-feira.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »