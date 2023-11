Espanha teme fuga dos ricos para Portugal

As alterações às leis dos impostos que incidem sobre os mais ricos e a perspetiva de o novo governo manter o foco no assunto pode fazer com que haja uma fuga para países mais ‘amigos’, entre eles Portugal.

Espanha teme uma fuga dos ricos para Portugal depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter aprovado o imposto sobre grandes fortunas a 7 de novembro passado – num contexto em que o nosso país decidiu prolongar o seu regime fiscal especial para residentes não habituais (semelhante à Lei Beckham espanhola). O jornal “El Economista” evidencia que Portugal anunciou no início de outubro a eliminação deste regime face à crise habitacional que atravessa, mas o PS apresentou uma alteração ao seu orçamento para 2024 para alargar a sua aplicação. Esses movimentos, juntamente com a recente posse de Pedro Sánchez como presidente, resultaram num avolumar de apelos de contribuintes mais ricos em busca de uma mudança acelerada de residência fisca





