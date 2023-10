Espanha: relatório estima 440 mil vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica

Inquérito revela que 1,13% da população adulta foi abusada quando menor de idade, o que torna Espanha o país com o maior número de vítimas de abusos sexuais no contexto da Igreja Católica. Desses casos, 0,6% foram cometidos por padres ou diáconos, que se baseia num relatório que resulta de um inquérito promovido pelo provedor de Justiça, Ángel Gabilondo.

Este número torna Espanha o país com o maior número de vítimas sexuais no contexto da Igreja Católica. O inquérito foi levado a cabo este ano e que tem por base uma"amostra ampla" da população: um total de 8.013 inquiridos.

O inquérito revela, ainda, que 0,6% dos abusos foram cometidos por padres ou diáconos. Já os restantes foram realizados por leigos a trabalhar para a Igreja. Os dados indicam que um total de 11,7% dos adultos terão sido vítimas de abuso sexual antes de completarem 18 anos, com 3,36% desses abusos a aconteceram em contexto familiar. Outra conclusão: há mais vítimas do sexo feminino. headtopics.com

Ángel Gabilondo considera que as vítimas “merecem ser ouvidas, cuidadas e retribuídas” e defendeu a criação de um fundo estatal para indemnizações. O provedor de Justiça espanhol pediu, ainda, à Igreja que coloque dinheiro nesse fundo.

Além desta solução, o relatório apresenta várias outras recomendações, incluindo a promoção pela Igreja Católica de um"ato público de reconhecimento e reparação simbólica". headtopics.com

A Conferência Episcopal Espanhola marcou uma assembleia para 30 de outubro. O objetivo é analisar os resultados deste inquérito, que contém 100 páginas de depoimentos de vítimas e representa a primeira investigação oficial sobre o fenómeno de abuso sexual de crianças.

