Escritora Leila Slimani participa de residência literária em Cascais

A meio de uma residência literária em Cascais, promovida pela Fundação D. Luís I, encontramos a escritora Leila Slimani, um dos atuais expoentes da literatura francófona que em 2016 venceu o Prémio Goncourt - o mais prestigiado de França - com o romance. A autora, que tem os seus livros traduzidos em mais de 50 línguas, vive em Lisboa há um par de anos e está a terminar um novo livro onde irá continuar a saga familiar

. Em Cascais, num dia muito chuvoso, numa livraria de obras já lidas (a Deja Lú), a conversa não teve pejo em abordar as crises que assolam o planeta, a condição humana , a França, Marrocos e a sua relação com a cultura portuguesa.Esta residência artística, que em outras ocasiões recebeu nomes como Olivier Rolin ou Michael Cunningham, foi uma oportunidade para terminar o seu próximo livro? Aceitei porque é uma grande oportunidade para me focar na escrita durante algum tempo, o que nem sempre é fácil no dia a dia e com filhos. Estava mesmo a precisar de me focar. Quanto ao novo livro... ainda estou no processo de escrita, não consigo dizer em que parte estou

:

