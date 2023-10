Escritor Álvaro Filho vence Prémio Baptista-Bastos com romance 'Disfarça, que lá vem Sartre'

, no valor pecuniário de 3.500 euros, divulgou esta sexta-feira a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, que o promove.

Disfarça, que lá vem Sartre” é “um romance muito bem concebido e deu-nos um especial prazer premiar uma obra de um autor brasileiro que vive em Lisboa, o que foi uma segunda alegria. Parece-me muito importante estarmos atentos à diáspora brasileira que se concentra na cidade”, afirma no comunicado da autarquia o editor Manuel Alberto Valente, que presidiu ao júri desta primeira edição do prémio.

Além, de Manuel Alberto Valente fizeram parte do júri o ex-presidente da Câmara de Lisboa João Soares, o vogal da Cultura da junta de Freguesia e coordenador do prémio, Ricardo Dias, a crítica literária e ensaísta Maria João Cantinho e a escritora Alice Vieira. headtopics.com

Ao galardão, criado em homenagem ao jornalista, escritor e olisipógrafo Armando Baptista-Bastos (1934-2017), que viveu no bairro de Alfama, candidataram-se 30 títulos.(1905-1980) no Recife, no Brasil, em 1960, onde esteve acompanhado pela escritora Simone de Beauvoir (1908-1986) que ficou hospitalizada por ter contraído tifo.

Álvaro Filho é um escritor e jornalista, nascido no Recife em 1973 que, desde 2016, vive em Lisboa, onde é cronista e repórter no jornal online Mensagem de Lisboa, depois de ter colaborado com os jornais O Corvo e Diário de Notícias, a par de vários órgãos de comunicação social brasileiros, em 25 anos de profissão. headtopics.com

