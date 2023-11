Escritor israelita diz que ideia de estado forte e protetor desabou em 7 de outubro

Yishai Sarid, que no passado foi oficial do Exército e trabalhou para os serviços de informações militares, acredita que não se prestou muita atenção ao perigo que representava o Hamas,"ignorando que o inimigo seria capaz de fazer uma operação tão complicada".

Após as primeiras notícias, o choque tornou-se ainda maior quando os israelitas souberam que o"Exército não se encontrava lá" e que estaria mais preocupado com a proteção dos assentamentos na Cisjordânia, desguarnecendo a fronteira com a Faixa de Gaza, controlada pelo movimento islamita palestiniano. A juntar ao falhanço militar, há também o fracasso político.

, analisa o escritor residente em Telavive, destacando que a força do seu país não provém apenas do poderio das suas forças armadas, mas também do seu exercício democrático como fator diferenciador em relação aos seus vizinhos, que não o têm.

A sociedade israelita"é construída sobre os problemas do passado, e o seu maior trauma e medo é não ser capaz de se proteger a si própria e aos seus filhos contra todos os seus inimigos", sublinha o escritor.

, afirma Yishai Sarid, galardoado este ano com o Prémio Levi Eshkol para literatura hebraica e cujo valor foi por ele doado a uma organização de israelitas e palestinianos que perderam familiares no conflito.

