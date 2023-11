Escolas têm recorrido a contentores para instalar mais alunos

Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas desdramatiza e admite, até, que haja contentores com melhores condições que"muitas salas de aula".As escolas públicas são cada vez mais procuradas por encarregados de educação de países estrangeiros. Para dar resposta a estas necessidades, há escolas que têm recorrido a contentores para instalar mais alunos.

O presidente da direção da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, desdramatiza a situação:"Os contentores reúnem todas as condições e são bem melhores que muitas salas de aula e, portanto, dá a solução."

Filinto Lima destaca que o importante é"pensar no futuro e preparar a construção de novas escolas ou ampliação das existentes". O Ministério da Educação pretende tornar definitivas algumas das medidas inseridas no plano da recuperação de aprendizagens, postas em prática depois da pandemia. headtopics.com

As medidas mais eficazes deverão, por isso, tornar-se “estruturais” a partir do próximo ano letivo e sem autorização prévia da tutela, como adianta o ministro da Educação, em declarações ao jornal Público.

Filinto Lima vê com bons olhos esta decisão mas sublinha a necessidade de manter no sistema educativo os técnicos especializados contratados para colocar em prática o plano de recuperação."O que eu gostaria é que os técnicos especializados continuassem no sistema educativo. São técnicos especializados, fazem muita falta às escolas públicas portuguesas e são um benefício muito grande para o processo de aprendizagem em si. headtopics.com

