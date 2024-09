Escolas no Líbano Encerradas Após Ataques de Drones de Israel

O gabinete de imprensa do Ministério da Educação e do Ensino Superior do Líbano anunciou que todos os diretores de estabelecimentos de ensino nas zonas afetadas por combates que impedem a frequência segura das aulas devem encerrar as suas escolas, noticiou a

Este ataque foi levado a cabo com um esquadrão de drones “al-Arfad”, é o quinto do grupo hoje e vem no seguimento da notícia que dava conta de um ataque aéreo nas Colinas de Golan. Num discurso num encontro organizado em Paris pela comunidade de Sant’Egidio, Macron insistiu que “a paz só é possível quando as duas partes compreendem que é necessário encontrar um caminho de coexistência”.

O ministro comentou ainda o ataque israelita em Beirute, na sexta-feira, que matou Ibrahim Aqil, o principal comandante do Hezbollah, e outros líderes terroristas. “Não existe solução militar que torne mais segura qualquer das partes”, defende a coordenadora especial das Nações Unidas para o Líbano. As escolas estão fechadas na sequência do lançamento de rockets do Hezbollah no Líbano. No resto do país, as aulas deverão funcionar normalmente, acrescenta o ministério.O secretário-geral das Nações Unidas afirmou que nenhum dos lados do conflito israelo-palestiniano está interessado na suspensão dos combates.

O Presidente israelita, Isaac Herzog, já tinha veiculado essa mesma ideia numa entrevista a uma televisão britânica. Mas, neste domingo, o portal Al-Monitor noticiou, citando fontes do Hezbollah, que os membros da força Radwan“, que é aquilo que Israel representa, aos olhos desta organização.

Líbano Israel Hezbollah Ataques Escolas

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Escolas do Agrupamento de Valadares em Gaia encerradas quarta-feiraAs escolas e os jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas de Valadares, em Vila Nova de Gaia, vão manter-se encerrados na quarta-feira na sequência da falta de qualidade do ar resultante dos incêndios que lavram na região Norte.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Incêndios: Escolas do Agrupamento de Valadares em Gaia encerradas quarta-feiraAgrupamento diz ter recebido "relatos alarmantes" dos coordenadores dos estabelecimentos de ensino, de alunos com "dores de cabe&231;a e sintomas como falta de ar, o que tem gerado grande inquieta&231;&227;o entre os pais e a comunidade escolar".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Ataques israelitas no Líbano levam ao fechamento de escolasApós ataques israelitas contra o sul do Líbano, o gabinete de imprensa do Ministério da Educação e Ensino Superior anunciou que todos os diretores de escolas nas áreas afetadas devem fechar seus estabelecimentos. A Universidade Libanesa já havia anunciado o encerramento de seus polos em Sidon, Nabatieh e Tiro amanhã.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Resistir na Cisjordânia: entre os ataques israelitas e a Autoridade Nacional “que se vendeu” a IsraelHá tiroteios a toda a hora, na cidade de Nablus, e para lá dela, porque alguns dos colonos mais extremistas vivem nas colinas próximas. As ruas estão cobertas de fotos de mártires, combatentes mortos. Camadas de fotografias. Umas em cima das outras, porque já não há espaço.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Pelo menos 30 mortos após noite de ataques de Israel contra GazaDesde o início do conflito, a 7 de outubro, morreram em Gaza mais de 40.600 pessoas, a maioria mulheres e crianças, e cerca de 93.800 ficaram feridas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Israel anuncia ofensiva no Líbano para evitar 'ataques em grande escala'O Ex&233;rcito israelita anunciou hoje o lan&231;amento de uma ofensiva no L&237;bano, ap&243;s ter detetado preparativos do Hezbollah para lan&231;ar "ataques em grande escala" contra Israel.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »